'Belgische topclub informeerde naar voormalig PSV-doelman'

René Weiler is momenteel tevreden over de prestaties van doelman Frank Boeckx, maar directeur Herman Van Holsbeeck speurt nog altijd naar een nieuwe goalie voor Paars-Wit. Davy Roef is immers niét tevreden met zijn rol als bankzitter bij de Belgische recordkampioen.



Volgens La Dernière Heure informeerde Anderlecht in die zoektocht ook naar ex-PSV keeper Przemysław Tytoń, die dit seizoen pendelt tussen basis en bank bij Deportivo La Coruña.



Tytoń is een 30-jarige doelman van 1 meter 95. Met andere woorden: een profiel waarnaar Weiler op zoek was. De trainer van RSCA kent het Poolse sluitstuk van in de Bundesliga, toen hij nog voor Stuttgart uitkwam. Deportivo La Coruña zou Van Holsbeeck echter een 'nee' gegeven hebben voor Tytoń.



Tyton was tussen 2007 en 2011 steunpilaar bij Roda, alvorens hij naar PSV trok. Daar kwam hij in vier seizoen echter tot slechts 24 optredens.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.