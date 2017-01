OFFICIEEL: sc Heerenveen presenteert na Ödegaard nu ook de volgende aanwinst

Sc Heerenveen vist voor de zoveelste keer in de Zweedse vijver. Op dit moment behaalt de Friese club successen met bijvoorbeeld Sam Larsson en Simon Thern. Nu hoopt de club nog een speler uit Zweden te verwelkomen. De negentienjarige Ivan Rako gaat namelijk een proefperiode bij de Eredivisie-club draaien, dit maakt zijn club Motala AIF bekend.



De middenvelder staat op dit moment onder contract bij de Zweedse club, maar zijn contract loopt na de winterse transferperiode af. "Wij wensen hem veel geluk toe. Het is fantastisch om te zien dat onze jeugd hoge kwaliteit blijft leveren", voegt Motala AIF toe op de clubsite.



Tussen 23 en 30 november zal Rako meetrainen met het Friese elftal. De thuiswedstrijd tegen Ajax zal hij vanaf de tribune bekijken, waarna de eredivisionist besluit of zij verder willen met de jongeling.



Update 22:10 uur

De proefperiode van Rako, inmiddels twintig, is positief verlopen. De tiener lijkt spoedig te tekenen in Heerenveen. "Het is dichtbij, hoop ik. Het is nu aan de clubs", aldus de middenvelder in gesprek met MVT. Mikael Larsson noemt de kans als bestuurder van Motala AIF 'fiftyfifty'.



[b]Update 19:32 uur[b]

Sc Heerenveen is erin geslaagd om Ivan Rako aan te trekken. Hij werd vandaag aan de media gepresenteerd in Friesland. Het Zweedse talent tekende tot medio 2018 en begint in het beloftenelftal van trainer Johnny Jansen.



"We zijn blij dat we Ivan aan onze spelersgroep kunnen toevoegen. Het is een compliment voor de scouting, die hem lange tijd gevolgd hebben, dat hij voor Heerenveen heeft gekozen", luidt de reactie van technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen.