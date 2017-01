"Daarom zou PSV nu niets meer moeten halen, ook geen extra flankspeler"

Na het vertrek van Luciano Narsingh en Beto da Silva schreeuwt men bij PSV om een nieuwe, extra aanvaller. De vraag is echter of die er gaat komen; Cocu en Brands lijken nog te twijfelen.



Oud-trainer Aad de Mos geeft zijn advies. Hij opent het gesprek met PSV TV door te stellen dat er alleen iemand gehaald moet worden, als deze speler er direct kan staan. Zoals Marco van Ginkel, die PSV al kende, bijvoorbeeld.



Nog liever ziet De Mos dat Cocu er nu voor gaat kiezen om vaker beroep te doen op jeugdspelers. "Anders raak je die kwijt, dat zou zonde zijn. Daarom zou ik het met deze selectie afmaken, als ik Brands was", aldus de analist.





Moet PSV de transfermarkt nog op? De Mos: 'In de winter alleen spelers kopen die er direct staan'. Over tien minuten meer op FOX Sports 1. pic.twitter.com/qxW62FoWB5 — PSV (@PSV) 23 januari 2017