NICE! FIFA 2018 lijkt met deze gigantische verbetering te komen

FIFA 2017 is nog maar enkele maandjes uit, maar ondertussen circuleren op het internet al weer de eerste hoopgevende berichten over de volgende editie.



In 17 zijn er populaire updates als diverse 'squad builder-challenges', FUT-Champions en de Alex Hunter story mode doorgevoerd. In 18 moet er echter nóg een flinke upgrade komen. Jiangsu Suning-vedette Alex Teixeira Santos (voormalig Shakhtar Donetsk-uitblinker) heeft namelijk gehint naar de entree van de Chinese Super League in de volgende FIFA-game. De Braziliaan plaatste een foto op Instagram van een shirtpresentatie voor het veel gespeelde spel.



Dat zou betekenen dat sterren als Oscar, Ramires, Graziano Pelle, Gervinho, Papiss Cissé, Fredy Guarin, Renato Augusto, Axel Witsel, John Obi Mikel, Hulk en Ezequiel Lavezzi weer bespeelbaar worden in FIFA 2018. Gelet op deze namen zou de toevoeging van de Chinese competitie dus zeker een meerwaarde zijn!







Foto's: The Sport Bible.