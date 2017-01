VIDEO: Ziyech stapt van trainingsveld af na spotieve vernedering

Ajax heeft zelfs de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht in winst omgezet en dus is de sfeer in Amsterdam uitstekend te noemen. Ook smaakmaker Hakim Ziyech heeft het goed naar zijn zin en dat blijkt wel uit onderstaande beelden. De Marokkaanse middenvelder verliet het trainingsveld vroegtijdig na een reeks panna's, met een flinke grijns.



De beelden:





Ziyech staakt training vroegtijdig na pannabombardement. 😜😡😮 pic.twitter.com/o9mkVOMzYt — AFC Ajax (@AFCAjax) 23 januari 2017