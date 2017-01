'Financieel geplaagd ADO speelt pokerspel met gewilde aanvaller'

ADO Den Haag kampt met financiële problemen en een uitgaande transfer kan daarom een stap voorwaarts betekenen. Rond Gervane Kastaneer lijkt de eredivisionist desondanks een 'pokerspel' te hanteren.



Kastaneer staat bij verschillende buitenlandse clubs op het verlanglijstje, waarbij FSV Mainz 05 het nadrukkelijkst naar voren is gekomen. Volgens De Telegraaf stond ADO de afgelopen dagen op het punt om hem voor een aantal tonnen te verkopen, maar de clubleiding besloot hem toch op te stellen.



De ADO-aanvaller bezorgde zijn ploeg nog een voorsprong tegen PEC Zwolle, maar de wedstrijd ging verloren en hoofdrolspeler in kwestie viel geblesseerd uit. Een bal vloog recht in zijn gezicht en daarbij heeft hij sowieso een gekneusde oogbol opgelopen.



Kastaneer laat zich maandag opnieuw onderzoeken door oogspecialisten. De krant schrijft dat een operatie dreigt en in dat geval kan de transfer zomaar afketsen. In de zomer is Kastaneer transfervrij en dus dreigt de club met lege handen te eindigen. Tom Boere van FC Oss is in beeld als opvolger.