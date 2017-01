Daley Sinkgraven werd als middenvelder binnengehaald door Ajax, speelde meerdere duels als vleugelaanvaller, maar is alweer enkele maanden actief als linksback. De oud-speler van sc Heerenveen voelt zich best gelukkig op deze voor hem ongewone positie.



"Het heeft even geduurd voordat ik het door had, maar een geslaagde sliding voelt nu hetzelfde als een steekpass", vertelt Sinkgraven in De Volkskrant. "En een bal onderscheppen kan ook heel leuk zijn. Zeker wanneer je applaus krijgt van het publiek."



Sinkgraven zegt zich 'steeds beter' thuis te voelen op die plek. "Al kom ik nog altijd in situaties die nieuw voor me zijn. Op het middenveld kon ik mijn tegenstander nog wel eens overgeven aan de verdediger. Als back moet ik elke keer achter de buitenspeler aan. Ik ga er steeds beter mee om."



Voor de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) besloot trainer Peter Bosz dit experiment door te voeren. Sinkgraven was 'verrast', maar na zijn eerdere reserverol ging hij er vol voor. "Ik kon het daarom makkelijker accepteren dat de trainer mij als linksback wilde proberen."