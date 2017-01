Gefrustreerde NEC'er: "Ik wil weg, ik wil vertrekken"

Sam Lundholm is helemaal klaar met zijn broodheer NEC. De Zweedse aanvaller werd in 2015 overgenomen van AIK Solna, maar werd tijdens de eerste seizoenshelft verbannen naar de beloftenploeg en een ommekeer blijft maar uit.



"Ik ga hier weg", benadrukt de gefrustreerde Lundholm in gesprek met het Helsingborgs Dagblad. In Nijmegen heeft de speler nog geen moment kunnen vlammen. "De transfer was een grote fout. Ik wil weg, ik wil vertrekken. We zullen zien waar naartoe."



Het eten van een kipgerecht leverde Lundholm salmonella op. "Ik verloor zeven kilo, het was heel lastig. Er was niemand hier die met me sprak, ik moest echt voor mezelf zorgen." Kort daarna werd hij verbannen en nu wil de NEC'er dus vertrekken. "Ik ben klaar voor mijn volgende club."



Lundholm heeft nog een contract voor anderhalf jaar in Nijmegen. Zijn insteek is duidelijk, maar duidelijkheid ontbreekt. "Er zijn verschillende opties in Scandinavië, dat is geen probleem. Maar ik wil weten wat de club wil. Daar hoorde ik nog niks over."