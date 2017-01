'Noordelijke Eredivisie-clubs willen kwakkelend Roda niet helpen'

Roda JC Kerkrade heeft een poging ondernomen om Luciano Slagveer en Bryan Linssen binnen te halen. De hekkensluiter van de Eredivisie nam contact op met zowel sc Heerenveen als FC Groningen.



Roda JC kwam dit seizoen pas acht keer tot scoren in competitieverband. Dat leverde welgeteld één overwinning op, maar matchwinnaar David Boysen werd niet goed genoeg geacht en daarom onlangs uitgezwaaid. Sindsdien heeft de club meerdere pogingen ondernomen om een nieuwe buitenspeler aan te trekken.



De club uit Kerkrade legde contact met FC Groningen omtrent Linssen, maar vanuit het Noordlease Stadion werd een uitleenperiode resoluut uitgesloten. Een poging om Slagveer op te halen bij sc Heerenveen mislukte eveneens, zo meldt Dagblad De Limburger.



Slagveer beschikt over een aflopend contract in Heerenveen. De Friezen hebben een eenzijdige optie om de vleugelaanvaller een jaar te behouden, maar gezien zijn reserverol is het onzeker of de leiding daar gebruik van maakt.