Stuurt Genk een belangrijk signaal over transfer Bailey?

KRC Genk zag met Wilfred Ndidi deze winter al één van zijn sterkhouders vertrekken, maar de Limburgers wilden er alles aan doen om Leon Bailey op zijn minst nog tot het einde van het seizoen te houden. Dat lijkt alsmaar moeilijker te worden.



Zondag sloeg het Jamaicaanse wonderkind al de training over en ging hij op gesprek bij Dimitri de Condé en Patrick Janssens. Over de inhoud van het gesprek werd niets gemeld, maar het was wel voldoende om de transfergeruchten opnieuw te doen aanzwengelen.



En nu lijkt er opnieuw een belangrijk signaal vanuit Limburg te komen. Bailey, die vorig seizoen nog in de belangstelling van Ajax stond, behoort niet tot de Genkse selectie voor de partij van dinsdag tegen KV Kortrijk. Het lijkt dus alsmaar waarschijnlijker dat hij snel zal vertrekken. Er zou interesse zijn van Bayer Leverkusen en uit de Premier League.