'FC Groningen stuit op 'nee' na bod van een miljoen euro'

FC Groningen heeft een bod uitgebracht op de 22-jarige Mateo Barac. Volgens Glas Slavonije wilde de eredivisionist één miljoen euro betalen om de verdediger over te nemen van NK Osijek.



Het Kroatische medium meldt dat NK Osijek, de nummer drie in de eigen competitie, 'nee' heeft gezegd tegen deze aanbieding. De verdediger tekende onlangs nog bij tot medio 2020. Overigens kan hij eveneens uit de voeten als controlerende middenvelder.



Het is onduidelijk of FC Groningen een nieuwe poging gaat ondernemen om Barac in huis te halen. Afgelopen zomer maakte de Kroaat al de overstap van HNK Sibenik. Tevens mocht hij onlangs debuteren in de Kroatische voetbalploeg, in de oefeninterland tegen Chili.



FC Groningen staat momenteel tiende in de Eredivisie.