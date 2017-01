PSV-icoon vreest 'Feyenoord-clan': "Heel fanatiek"

De Eredivisie bestaat zestig jaar en dat is natuurlijk een feestje waard. Zo werd besloten om de website Goudenelftal.nl te lanceren, maar de vraag is of het elftal een eerlijk beeld van de werkelijkheid geeft.



Feyenoord-supporters staan erom bekend dat ze behoorlijk fanatiek stemmen bij dergelijke verkiezingen. Zo kon het gebeuren dat Eddy Pieters Graafland, die vooral bij Feyenoord indruk maakte, werd verkozen als beste doelman. Graafland troefde onder meer Hans van Breukelen, Jan van Beveren en Edwin van der Sar af.



In de strijd om de rechtsbackpositie is Berry van Aerle één van de vijf genomineerden, maar in Feyenoord-icoon Ben Wijnstekers wacht een sterke rivaal. "Het is bekend dat de Feyenoord-clan daar heel fanatiek aan meedoet", zo geeft de oud-PSV'er toe in gesprek met Omroep Brabant.



"Dat werd al duidelijk toen Eddy Pieters Graafland keeper werd en daarom zijn straks de andere Feyenoorders ook favoriet. Maar ik gun het ze allemaal van harte", aldus de sportieve Van Aerle, die sowieso trots is. "Het is toch de eer en trots dat ik toch een aardige carriere achter de rug heb."



Ook Wim Suurbier, Eric Gerets en Michael Reiziger behoren tot de kandidaten.