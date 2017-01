TRANSFERUURTJE: Ivan, Schöne, Ongenda, Ronaldo, Dolberg, Isak

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Aanvallend gezien heeft PSV in de laatste weken toch een jasje uitgedaan. Luciano Narsingh is vertrokken en ook Beto da Silva is weg. Volgens de Roemeense media heeft technisch directeur Marcel Brands zich nu bij Universitatea Craiova gemeld voor transferonderhandelingen met het management van rechtsbuiten Andrei Ivan. Het vermeende doelwit van PSV kost zo'n vier miljoen euro, alhoewel zijn werkgever via de officiële kanalen tegenspreekt dat hij binnenkort vertrekt uit Roemenië. Bij het medium ProTV weten ze het echter zeker: een delegatie van de Eindhovense Eredivisie-topclub heeft zich onlangs op het sportpark van Craiova gemeld met een zak met geld.







Middenvelder Lasse Schöne heeft zich dit seizoen al meermaals belangrijk getoond voor Ajax. Ook in de Galgenwaard tegen FC Utrecht was het wat dit betreft raak: de international van Denemarken volleerde schitterend raak en scoorde het enige doelpunten van de wedstrijd. Het is echter onduidelijk of Schöne ook volgend seizoen nog voor Ajax speelt. Trainer Peter Bosz en directeur spelerszaken Marc Overmars hopen overduidelijk dat dit wel het geval zal zijn. De Telegraaf schrijft dan ook dat Schöne zijn aflopende contract in de Amsterdam ArenA in principe met twee jaar zou kunnen verlengen. De Deen heeft echter om bedenktijd gevraagd bij de clubleiding.



PEC Zwolle komt later vandaag waarschijnlijk met zeer goed nieuws voor de supporters. De Zwolse club heeft Paris Saint-Germain-aanvaller Hervin Ongenda namelijk zo goed als binnen. Dat blijkt uit berichtgeving van diverse Franse media en een bericht van de speler op Instagram. Ongenda ondergaat maandag zijn medische keuring bij PEC Zwolle. Als hij die doorstaat, tekent hij een contract tot medio 2020.



FC Groningen heeft buitenspeler en bekerheld Albert Rusnák inmiddels van de hand gedaan: hij gaat spelen voor het Amerikaanse Real Salt Lake. Er staan echter nog drie spelers op de nominatie om te vertrekken uit het Noordlease Stadion. Danny Hoesen, Hedwiges Maduro en Martijn van der Laan mogen weg.



Buitenland:



Superster Cristiano Ronaldo heeft nog niet zo heel lang geleden nog zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij zijn club Real Madrid. De aankomende jaren zal hij nog wel te bewonderen zijn in het Estadio Santiago Bernabéu, maar de Portugees sluit niet af in de Spaanse hoofdstad. Real wil hem namelijk verkopen. Een paar jaar terug vertegenwoordigden relatief oude voetballers niet zo heel veel restwaarde. Dat is echter veranderd met de komst van de Chinese Super League. Waar je mag verwachten dat een geïnteresseerde club er niet voor kiest om honderd miljoen euro op tafel te leggen voor een voetballer die al op zijn retour is, weet De Koninklijke dat de Chinezen dit bij iemand met de status van Ronaldo best eens zouden kunnen doen. Opeens vertegenwoordigt de aanvaller weer heel veel restwaarde en dus heeft voorzitter Florentino Pérez besloten dat Ronaldo in de zomerstop van 2018 verkocht moet worden, zo weten ze bij het medium Don Balón.







Ajax-spits Kasper Dolberg werd de laatste dagen veelvuldig aan een transfer naar het Duitse Borussia Dortmund gelinkt. De Bundesliga-club zou ongeveer tien tot twaalf miljoen euro willen betalen voor de Deen, maar door de mogelijke overstap kan nu definitief een streep gezet worden. Borussia gaat namelijk in zee met het supertalent Alexander Isak.



Spits Wayne Rooney is zo nu en dan best nog van waarde voor zijn club Manchester United, maar onder coach José Mourinho is hij lang en breed geen basisspeler meer. The Special One geeft nu aan in gesprek met de Engelse pers dat zijn aanvaller wat hem betreft best naar China mag verhuizen.

