Napoli was zaterdagavond met 1-2 te sterk voor AC Milan en zoals zo vaak dit seizoen was Dries Mertens weer van groot belang voor de ploeg uit Napels. De voormalig PSV'er verzorgde beide assists en houdt zijn geweldige vorm dus nog even vast.



"Het gaat inderdaad heel lekker. Vandaag speelden we de eerste dertig minuten echt heel goed. Daarna werd het helaas wat minder van onze kant", vertelde de Belg tegenover ELF Voetbal.



"Ik heb het daarnaast gewoon heel erg naar mijn zijn hier in Italiƫ en Napoli. Het is een mooi leven hier. Dat was het al vanaf het moment dat ik hier kwam. Daarna kwam ook onder andere Jonathan de Guzman bij de club en ook met hem was het altijd leuk. Het is jammer dat hij is vertrokken, want hij speelde heel goed. Bij hem is het einde hier een beetje raar verlopen, dus ik verwacht niet dat we volgend jaar weer samenspelen voor Napoli, helaas."