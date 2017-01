Heerenveen-verdediger baalt: 'Voel me geen basisspeler'

SC Heerenveen stond zondag vijf minuten voor tijd nog met 2-3 voor tegen PSV, maar verloor alsnog met 4-3 in het Philips Stadion. Doke Schmidt keerde na lang blessureleed terug in de basis van de Friezen, maar baalde flink.



"Ik hoor bij de groep, maar voel me nog geen basisspeler. Ik had, denk ik, niet gespeeld als iedereen fit was", vertelt de verdediger in de Leeuwarder Courant. Schmidt stond twintig maanden langs de kant. "Een lang proces, waarbij ik veel teleurstellingen heb moeten slikken."



"Dus hou je je tijdens de revalidatie maar vast aan dit: het spelen van mooie wedstrijden. Natuurlijk ben ik blij dat ik er eindelijk weer sta. Maar op dit moment baal ik alleen maar van het resultaat", vervolgt Schmidt.