'Memphis past in onze filosofie en kan overal spelen'

Vleugelspits Memphis Depay kreeg maar heel weinig speeltijd onder coach José Mourinho bij Manchester United. Dat zal wel veranderen nu hij onder contract staat bij het Franse Olympique Lyon en op zondag mocht de Nederlander alvast debuteren tegen Olympique Marseille. In Lyon zijn ze erg blij met hun nieuwste aanwinst.



Trainer Bruno Génésio bracht Memphis in toen het al 3-1 voor Lyon stond en wordt als volgt geciteerd door Voetbal International over de Oranje-speler: "Hij voelt zich meer comfortabel aan de linkerkant, al kan hij overal spelen. Hij liet zien dat hij past in onze filosofie. Ik zag al een klik met de andere spelers en ik was te spreken over zijn verdedigende acties."



De oefenmeester gaat verder: "Hij komt nog wat wedstrijdritme tekort, maar hij is fysiek in orde. Hij is een toegevoegde waarde voor de ploeg en biedt het team ook extra variatie."





Proud to have made my debut for @OL! To enter the pitch in the clubs shirt felt so good, thanks for the warm welcome! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 #TeamOL pic.twitter.com/0IX20ht4he — Memphis (@Memphis) January 22, 2017