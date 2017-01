'Real Madrid gaat Cristiano Ronaldo verkopen'

Superster Cristiano Ronaldo heeft nog niet zo heel lang geleden nog zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij zijn club Real Madrid. De aankomende jaren zal hij nog wel te bewonderen zijn in het Estadio Santiago Bernabéu, maar de Portugees sluit niet af in de Spaanse hoofdstad. Real wil hem namelijk verkopen.



Een paar jaar terug vertegenwoordigden relatief oude voetballers niet zo heel veel restwaarde. Dat is echter veranderd met de komst van de Chinese Super League. Waar je mag verwachten dat een geïnteresseerde club er niet voor kiest om honderd miljoen euro op tafel te leggen voor een voetballer die al op zijn retour is, weet De Koninklijke dat de Chinezen dit bij iemand met de status van Ronaldo best eens zouden kunnen doen.



Opeens vertegenwoordigt de aanvaller weer heel veel restwaarde en dus heeft voorzitter Florentino Pérez besloten dat Ronaldo in de zomerstop van 2018 verkocht moet worden, zo weten ze bij het medium Don Balón. Voor de international van Portugal zelf zou dit natuurlijk ook een lucratief avontuur op kunnen leveren. Ronaldo is op dit moment al een van de best betaalde spelers ter wereld, maar in China reiken de bomen al helemaal tot in de hemel.