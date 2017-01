Klaassen: niet onder de indruk van supporters Utrecht

FC Utrecht is toch een soort angstgegner voor Ajax, zeker als de Domstedelingen in de eigen Galgenwaard spelen. Op zondagmiddag wisten de Amsterdammers het uitduel in Utrecht echter te winnen en aanvoerder Davy Klaassen van de Amsterdammers zegt nu dat hij niet echt onder de indruk is geraakt van de 'heksenketel' in de Domstad.



In gesprek met het medium Goal vertelt de middenvelder over het aankomende duel van Ajax met ADO Den Haag: "We spelen in de ArenA en dat voelt anders dan als je bijvoorbeeld in een Galgenwaard speelt. Niet dat de support van de thuissupporters heel overweldigend was. Je merkt wel dat het iets is hier, maar het was ook weer geen heksenketel." Klaassen geeft aan dat hij het een goede zaak vindt dat er weer Ajax-fans aanwezig waren in de Galgenwaard. "Het was mooi om te zien dat ze er eindelijk weer bij waren. Na de wedstrijd was ook aan hen te zien hoe belangrijk deze drie punten zijn."



De captain analyseert de wedstrijd nog even: "Het was een wedstrijd waarin FC Utrecht stond te wachten op onze fouten. Uiteindelijk maakten we ze ook een paar keer en kregen ze een paar kansen. We hadden veel de bal, maar zeker voor rust gingen we daar niet goed mee om."