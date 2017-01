'PSV moet deze speler naar Eindhoven halen'

PSV heeft inmiddels afscheid genomen van een tweetal aanvallers: Luciano Narsingh gaat voor het Engelse Swansea City spelen, waar Beto da Silva naar Grêmio is vertrokken. Analist Kenneth Pérez vindt dat technisch manager Marcel Brands zich nu bij sc Heerenveen moet melden voor de Zweedse vleugelspits Sam Larsson.



Bij FOX Sports vertelt de oud-voetballer: "PSV speelt nu met Bart Ramselaar op de vleugel en dat is natuurlijk gewoon een middenvelder. En Larsson beschikt best over een surplus aan kwaliteiten, zeker voor PSV. Ik weet alleen niet hoeveel hij moet kosten ... Die domme foutjes die hij maakt? Tja, als je bij een topclub komt, leer je echt wel dat je dat niet meer kunt doen."



Ronald de Boer is een stuk minder positief. "Ik vond hem wel heel veel fouten maken. Ongeveer 21 balcontacten in de eerste helft en dan zeven keer balverlies, een op drie, dat doet hij niet goed." Vervolgens plaatst ook Pérez nog een kanttekening. "Hoeveel kost hij? Elf miljoen euro? Dat is veel te veel, dan moet je het dus weer niet doen." De Boer sluit zich daarbij aan.