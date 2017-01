De Jong weer niet trefzeker: "Natuurlijk vind ik dat vervelend"

PSV maakte zondag in het thuisduel tegen sc Heerenveen maar liefst vier doelpunten, maar geen enkele kwam achter de naam van aanvaller Luuk de Jong. De spits kwam dit seizoen zelfs nog maar tot vier doelpunten en dat zit hem logischerwijs niet heel erg lekker. Toch kon de Oranje-international wel genieten van de overwinning.



"Ik sta hier zeker als een blije voetballer. Als je zo'n wedstrijd wint, dan ben je natuurlijk blij", vertelt de 26-jarige voetballer aan Voetbal Inside. "Natuurlijk wil je graag scoren en assists geven, dat zit in elke speler. Bij een spits is dat misschien wel meer. Ik heb het vaker aangegeven; het liefst scoor ik niet en winnen we elke wedstrijd, zodat we kampioen worden. Dat is uiteindelijk waar we als team zijnde voor gaan."



De spits krijgt van de pers veel vragen over zijn lage productiviteit. "Natuurlijk vind ik dat vervelend, want dan weet je dat het niet mee zit op dit moment. Het liefst wil je praten over de goals die je hebt gemaakt, dit is niet leuk. Je bent topsporter omdat je altijd probeert om het goed te doen, maar soms heb je van die fases dat het niet zo mee zit. De dag dat het einde van de scoringsdip voorbij is, komt steeds dichter bij", aldus De Jong.