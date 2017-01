Schokkend nieuws uit Engeland: 'Speler Hull City vecht voor zijn leven'

Chelsea boekte zondag een nieuwe overwinning in de Premier League, maar de wedstrijd tegen Hull City werd opgeschrikt door een pijnlijk incident. Rond de twintigste minuut kwam Gary Cahill in een luchtduel in botsing met Hull-middenvelder Ryan Mason. Die moest afgevoerd worden met een nekbrace en kreeg zuurstof toegediend.



Meteen na de wedstrijd gaven ze bij Hull aan dat ze hoopten dat Mason er niet te erg aan toe was, maar volgens de laatste berichten zou het niet goed gaan met de 25-jarige. Volgens de Mirror liep Mason een schedelbreuk en een bloeding in de hersenen op en zou hij op dit moment voor zijn leven vechten.



Mason is een jeugdproduct van Tottenham, waar hij de voorbije jaren samenspeelde met onder meer oud-Eredivisiespelers Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé. Vorige zomer verkaste hij naar Hull. Hij speelde in 2015 ook één keer voor de Engelse nationale ploeg.