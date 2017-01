Barazite spreekt zich uit over discutabel penaltymoment

FC Utrecht ging zondagmiddag in eigen huis nipt onderuit tegen Ajax. Middenvelder Nacer Barazite stond na afloop van het duel Voetbal Inside te woord om de wedstrijd na te bespreken en dan vooral het discutabele penaltymoment in de tweede helft.



"Waarom de bal er niet in ging? Omdat we niet schoten, heel simpel", vertelt de 26-jarige voetballer aan Voetbal Inside. "In de eindfase moet je bepaalde keuzes maken. Soms maak je de juiste keuzes, soms niet. Vandaag hadden we wellicht wat egoïstischer moeten zijn. In de eindfase maken we bepaalde keuzes aan de bal, soms moet je gewoon zelf schieten. Dat was vandaag zo. Lasse Schöne heeft goed gescoord, maar voor ons is dit doodzonde."



De aanvaller veroorzaakte in de tweede helft een penalty met een handsbal. "Ik raak hem op mijn arm, dat klopt. Maar ik kan er vrij weinig aan doen. Ik probeer de bal te blocken, de bal komt op mijn hand. Hij (scheidsrechter Björn Kuipers, red.) gaf aan dat ik mijn hand hoog hield. Naar mijn inzien hield ik mijn hand juist laag. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, wellicht is het een penalty", aldus Barazite.