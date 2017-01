Ajax moet TraorÃ© langer missen; Burkina Faso plaatst zich voor kwartfinale

Ajax hoeft voorlopig nog niet te rekenen op de diensten van Bertrand Traoré. De aanvaller van Ajax plaatste zich zondagavond voor de kwartfinale van de Afrika Cup door met Burkina Faso met 2-0 te winnen van Guinee-Bissau.



De Chelsea-huurling was in dat duel ook nog eens van grote waarde met een treffer. Het andere doelpunt kwam op naam van Prejuce Nakoulma. Ook Kameroen plaatste zich zondag voor de volgende fase van het toernooi. Een gelijkspel tegen Gabon was genoeg om zich daarvan te verzekeren.



Uitslagen Afrika Cup:



Guinee-Bissau - Burkina Faso 0-2

Kameroen - Gabon 0-0