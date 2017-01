Reza verbijsterd: "Je denkt 'dit gaan we gewoon niet meer weggeven'"

Reza Ghoochannejhad was zondagmiddag verantwoordelijk voor maar liefst drie Friese doelpunten, maar uiteindelijk ging PSV er met de drie punten aan de haal. De Iraanse aanvaller was na afloop begrijpelijk zeer teleurgesteld.



"Ik sta hier echt met gemengde gevoelens. Het is bijna onwerkelijk", vertelt de spits aan FOX Sports. "Je scoort drie keer, je stopt zelfs nog een penalty en toch geef je de wedstrijd uit handen, het is balen."



"Je staat op het veld en je denkt 'dit gaan we gewoon niet meer weggeven'. Dat gevoel had ik bijna de hele wedstrijd. Met een punt hier weg gaan was nog prima geweest. Binnen een minuut valt hij twee keer. Dat is echt zo zuur voor ons", aldus Reza.