Ramselaar: "Ik zat inderdaad even met die jas over mijn hoofd op de bank"

Bart Ramselaar werd zondagavond in de 82e minuut bij een 2-3 achterstand naar de kant gehaald door trainer Phillip Cocu. De Eindhovenaren wisten uiteindelijk nog met de drie punten aan de haal te gaan, maar dat werd bijna gemist door de jonge voetballer.



"Ik zat inderdaad even met die jas over mijn hoofd op de bank", vertelt de 20-jarige voetballer aan Voetbal Inside. "Het was toch de 88e minuut, we stonden met 2-3 achter. Dat verwacht je natuurlijk niet. Je moet tot het allerlaatste moment alles geven, alles is ook mogelijk. Gelukkig gebeurt het dan toch."



De middenvelder had blijkbaar onder zijn jas nog wel voldoende zicht. "Ik heb ze zeker gezien. Natuurlijk ben je heel blij met die momenten. Je wordt gek, ik denk dat we dit wel nodig hadden. Dit geeft wel weer meer hoop. Of het gat van elf punten te groot zou zijn? Dat weet ik niet, maar het zou wel heel moeilijk worden. De hoop op het kampioenschap is er nog steeds", aldus Ramselaar.