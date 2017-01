Debuterende PSV-huurling baalt: "Drie 100 procent kansen gekregen, die moeten er in"

Jordy de Wijs startte zondagmiddag voor het eerst in de basis bij Excelsior Rotterdam. De Rotterdammers kwamen in de degradatiekraker tegen Go Ahead Eagles niet verder dan een gelijkspel (1-1). De PSV-huurling baalde flink van het puntenverlies.



"Als je naar het wedstrijdbeeld kijkt hebben wij in eerste helft heel goed gespeeld. Creëerden veel kansen. De tweede helft was iets minder, maar we kregen alsnog grote kansen. Die moet je benutten, maak je het jezelf makkelijker en klim je verder op ranglijst. We hebben na hun goal drie 100 procent kansen gekregen, die moeten er in. Speel je met meer vertrouwen", vertelt de 22-jarige voetballer aan RTV Rijnmond.



De verdediger heeft het tot nu toe naar zijn zin bij zijn nieuwe club. "Het is snel gegaan, maar ik ben super opgevangen. Heb het erg naar mijn zin hier. Ook op het moment dat ik het stadion binnenliep voor de warming-up, voelde ik dat er een leuke sfeer hing", aldus De Wijs.