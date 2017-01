Van Ginkel zag 'niet heel goed' PSV: "Gelukkig wonnen we de wedstrijd nog"

PSV behaalde zondagmiddag pas in de slotfase een overwinning op sc Heerenveen (4-3). De Eindhovenaren scoorden in eigen huis pas in de 89e minuut de gelijkmaker via Marco van Ginkel en in de blessuretijd besliste Hector Moreno het duel in het voordeel van de thuisploeg. De maker van de 3-3 stond na afloop FOX Sports te woord.



"Het was niet altijd heel goed", vertelt de Chelsea-huurling na afloop van het duel. "Maar zulke wedstrijden moet je ook winnen. We hebben de ballen er in de slotfase wat meer ingepompt."



De middenvelder leek de Friese tegenstander enigszins te onderschatten. "Ik had ook niet verwacht dat Heerenveen met 3-2 voor zou komen in de tweede helft", aldus Van Ginkel, die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. "Ik kon hem mooi inglijden. Gelukkig wonnen we de wedstrijd nog. Anders was de gemiste strafschop een hele dure geweest."