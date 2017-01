Veltman verklaart gemiste penalty Schöne: "Dat is geen voordeel"

Lasse Schöne kon Ajax zondagmiddag vanaf de penaltystip op voorsprong zetten tegen FC Utrecht. De middenvelder schoot de bal tot ieders verbazing echter over de Utrechtse goal. Collega Joël Veltman denkt te weten wat de reden is van de gemiste penalty.



De verdediger zag dat er nogal wat externe factoren invloed hadden op de strafschop van de Deen, zo moest Schöne bijvoorbeeld erg lang wachten. "Als ik zo een bal zou nemen, dan is dat niet in je voordeel", vertelt de 25-jarige voetballer. "Je zag dat er nog wat prut naar hem gegooid werd, er gingen wat spelers bijstaan, de keeper ging nog irriteren. Dat is geen voordeel."



Uiteindelijk gingen de Amsterdammers nog wel met de drie punten naar huis na een schitterende goal van Schöne. "Over de hele wedstrijd waren we beter. We hebben een hele goede drempel gepakt", aldus Veltman.