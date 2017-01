Opvallende uitblinker bij prima spelend PSV: "Zorgt voor veel gevaar"

PSV gaat met een voorsprong de rust in in het eigen Philips Stadion. De snelle openingstreffer van Reza Goochannejhad werd goedgemaakt via Davvy Propper en Gaston Pereiro. Eén van de besten aan Eindhovense zijde is volgens velen echter Jetro Willems. En dat is lang geleden, want de linksback kende natuurlijk een enorme vormdip. Vandaag speelt hij uitstekend!





Complimenten aan Willems. Zorgt voor veel gevaar aan zijde PSV. Goeie inzet van hem vandaag tot nu toe! #PSVhee — EveryDayPSV (@EveryDayPSV) 22 januari 2017

Die corners van Willems zijn ook wel lekker hoor, hard en strak voor. — Wouter Joosse (@WJoosse) 22 januari 2017

wereldpass van jetro though — Yaspar (@Yaspar_) 22 januari 2017