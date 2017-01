Arsenal komt goed weg met nipte zege, Londenaren stijgen naar tweede plek

Arsenal heeft vandaag met héél veel moeite goede zaken gedaan. Er werd namelijk met 2-1 gewonnen van laagvlieger Burnley, waardoor The Gunners nu tweede staan achter Chelsea.



Na een uur spelen opende Skhrodan Mustafi de score, maar door een directe rode kaart van Granit Xhaka werd het toch even heel benauwd voor de thuisclub. In de 90e minuut kwam Burney zelfs op gelijke hoogte via een strafschop voor Andre Gray, maar amper een minuut later benutte ook Alexis Sanchez een penalty: 2-1.





Nog nooit scoorde iemand zo ver in de blessuretijd met een Panenka-strafschop. Alexis Sánchez in de 97ste minuut. #arsbur — Michel Abbink (@sportzeloot) 22 januari 2017