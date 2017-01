Aad de Mos onder de indruk: "De beste tot dusver dit seizoen"

Club Brugge heeft een goede winterstop achter de rug en dat was zondag ook te zien op het veld van Standard. Het moet gezegd dat de Rouches niet hun beste partij speelden, maar voor de rust was Blauw-Zwart bijzonder dominant. Zelfs analist Aad de Mos was zwaar onder de indruk.



De Bruggelingen kwamen zelf amper in de problemen en Jelle Vossen zorgde voor de verdiende 0-1-ruststand. Club had misschien wel meer kunnen en moeten doen met de ruimte die het kreeg.



Maar dat maakte de bewondering bij De Mos er niet minder op. Via Twitter liet de Nederlander weten dat hij dit de beste helft van Club Brugge in het seizoen tot dusver vond. Waarna hij refereerde naar de hoge pressing, de knappe opbouw en rushes van Izquierdo.