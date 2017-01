Ajax-verdediger Veltman reageert: Wat is er waar van transfergeruchten?

Joel Veltman werd vorige week in de Engelse media plots genoemd als potentiële aanwinst van West Ham United, dat vele miljoenen voor de rechtsback annex centrale verdediger over zou hebben.



Vlak na de 0-1 zege op FC Utrecht reageert Veltman op de speculaties. "Natuurlijk krijg je wel een appje van: wanneer gaan wij naar Londen? Maar heb ik daar niets concreets over gehoord. Of er nog iets gebeurt in deze acht dagen? Ik denk het niet", aldus de Oranje-international.



Over tegenstander FC Utrecht zegt Veltman verder dat hij ze niet erg imponerend vond. "Ik vond ons beter, op de laatste minuten van de eerste helft na dan. Dat was onze eigen schuld. Ik had er meer van verwacht, meer druk, meer duels. Je zag ook wel dat ze een beetje loerden op de counter. Voor de rest vond ik het tammer dan de andere wedstrijden."