Bosz over merkwaardige wissel: "Zagen jullie ook niet aankomen, of wel?"

Peter Bosz baarde tijdens het duel met FC Utrecht, dat met 0-1 werd gewonnen dankzij een goal van Lasse Schöne, opzien door Davinson Sanchez te vervangen door Matthijs de Ligt.



De Colombiaanse mandekker liet duidelijk zien hier niet al te blij mee te zijn. "Dat mag... Ik denk dat jullie de wissel ook niet zagen aankomen, of wel?", reageert Bosz na afloop van het duel, voor de camera van FOX Sports.



"Wij dachten dat we op die positie iemand moesten hebben die goed kan verdedigen, maar ook de ballen goed kan inspelen. Dat kan Matthijs hij beter dan Davinson." Naast De Ligt bracht Bosz tegelijkertijd ook Justin Kluivert. Hij viel, verrassend genoeg, niet in voor Amin Younes, maar voor Anwar El Ghazi.