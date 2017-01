De 11 namen bij PSV en sc Heerenveen: Eindhovenaren in de achtervolging

Nadat koploper Feyenoord en runner-up Ajax al met 1-0 wonnen van respectievelijk Willem II en FC Utrecht, is het nu de beurt aan nummer 3 PSV. Zij ontvangen het sterke sc Heerenveen vanmiddag in Eindhoven.



In de basisformatie doet trainer Phillip Cocu geen wijzigingen ten opzichte van vorige week tegen Excelsior (2-0 zege). Bart Ramselaar start derhalve weer als verkapte rechtsbuiten, aanwinst Marco van Ginkel start en Daniel Schwaab krijgt weer de voorkeur boven Nicolas Isimat-Mirin.



Bij sc Heerenveen staat Morten Thorsby in de basis. Verder mag jongeling Doke Schmidt de geblesseerde Joost van Aken vervangen achterin. Martin Odegaard zit, net als vorige week, op de reservebank.



De opstellingen:



OPSTELLING PSV

Phillip Cocu stuurt over een uur dezelfde elf het veld in als vorige week tegen Excelsior. Succes mannen! #psvhee pic.twitter.com/x7pWnmJLiK — PSV (@PSV) 22 januari 2017