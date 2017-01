Janssen: "Nacer kon er vrij weinig aan doen"

Willem Janssen kon zich na afloop van de ontmoeting met Ajax niet tevreden tonen. De Amsterdammers wonnen op bezoek in de Galgenwaard met 0-1. Een grote teleurstelling voor de middenvelder, die toch wat meer had verwacht van het duel.



"De eerste twintig minuten doen we het niet goed, Ajax drong ons veels teveel terug. Dat was niet het plan dat we bedacht hadden", vertelde Janssen tegenover het Algemeen Dagblad. Op een gegeven moment kreeg FC Utrecht zelf ook kansen, via Richairo Zivkovic en Sebastien Haller. "Het werd ene echt gevecht, met prima kansen voor ons. Maar dan moet je wel een keer afdrukken."



Ook keek Janssen terug op het penaltymoment van Nacer Barazite. Hij maakte hands. "Nacer kon er vrij weinig aan doen, maar hij stond wel in de baan richting de goal. Kuipers zei nog: ‘sorry jongens, hier kan ik echt niets anders van maken dan een strafschop", aldus de captain.