Ajax boekt op het nippertje een zege op FC Utrecht

Ajax heeft op zondagmiddag op het nippertje goede zaken gedaan in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Beide partijen kwamen lange niet aan scoren toe en dus leek het duel te eindigen in een brilstand. Totdat Lasse Schöne alsnog op schitterende wijze de 0-1 binnen knalde.



In de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax zagen we een open duel waarbij alle twee de clubs kansen kregen. Toch lukte het geen van beide om die kansen om te zetten in doelpunten.



In de tweede helft waren er opnieuw kansen te noteren voor beide partijen en kreeg Ajax zelfs een strafschop toegekend. Lasse Schöne schoot de bal echter hoog over. Later kreeg de Deen de kans om zich te revancheren door uit een afgeslagen corner keihard de 0-1 binnen te knallen. Daarmee eindigde het duel ook.



Scoreverloop:

0-1 (84') Lasse Schöne