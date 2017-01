'Scout Leicester City neemt plaats op tribune voor FC Utrecht - Ajax'

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax wordt niet alleen aandachtig bekeken door Nederlandse voetballiefhebbers. Ook clubs uit de Premier League hebben het idee dat er in het duel wel wat te zien zal zijn. Het ziet er dan ook uit dat een scout van Leiciester City is afgereisd naar de Galgenwaard.



Aaron Golub, Ajax-watcher van Goal, is aanwezig in het stadion van FC Utrecht en plaatste onderstaande post op Twitter. Voor wie de scout van Leiciester City plaatsnam op de tribunes, is niet bekend.