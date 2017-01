De 11 namen bij FC Utrecht en Ajax: Younes doet mee

FC Utrecht is toch wel een angstgegner voor de Eredivisie-topclub Ajax. De laatste jaren wisten de Amsterdammers in ieder geval niet te winnen in de Galgenwaard en dat hoopt het team van coach Peter Bosz op zondagmiddag recht te zetten. De opstellingen voor de wedstrijd in de Domstad van Nederland zijn nu bekend.



Coach Erik ten Hag van Utrecht liet eerder weten: "Als team en als individuen hebben we ons ontwikkeld. We gaan nu graag de uitdaging aan van spelen tegen één van de topteams van Nederland. Het heeft iets extra’s, dat is duidelijk. Het gaat in Utrecht, en zeker ook bij FC Utrecht, al de hele week over niets anders dan de wedstrijd van dit weekend."



Bosz over de slechte statistieken van Ajax in Utrecht: "Ik heb als trainer van Ajax dus nog nooit van Utrecht verloren, is dat opbeurend genoeg voor de fans? Dit soort dingen zegt mij niets, de spelers ook niet. Wij weten wat ons te doen staat en gaan er alles aan doen om te winnen."



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; El Ghazi, Dolberg, Younes.



Opstelling FC Utrecht: