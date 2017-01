Buitenspeler Milot Rashica doet het in het algemeen toch goed in het shirt van Vitesse. Ook op zaterdag speelde hij weer een aardige wedstrijd, hoewel de Arnhemmers wel gelijkspeelden tegen FC Groningen (1-1). Nu gaat het vizier op het aankomende bekertreffen met Feyenoord.



In gesprek met De Gelderlander vertelt de vleugelspits allereerst over de wedstrijd tegen Groningen: "Het gaat lekker. Ik heb mijn acties kunnen maken. De eerste helft was slecht van onze kant. We hadden geen grip. Na rust stonden we compact en waren we dominant. We hadden daar alleen meer mee moeten doen. We kregen kansen. We hadden ondanks die eerste helft moeten winnen."



Op donderdag speelt Vitesse in de beker tegen Feyenoord. "Dat is voor ons een belangrijke wedstrijd. Het is nu even bijkomen en dan hebben we een paar dagen om ons voor te bereiden op Feyenoord. Dat wordt een zware pot, maar we hebben het thuisvoordeel. We willen graag een prijs winnen met Vitesse. Dan moeten we vol aan de bak."