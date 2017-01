Van Bronckhorst mist Vilhena en moet puzzelen

Feyenoord kan nog altijd niet beschikken over middenvelder Karim El Ahmadi, die met zijn land Marokko actief is op de Afrika Cup. Daarbij kunnen we melden dat mannetjesputter Tonny Vilhena geschorst is voor het aankomende KNVB-bekerduel tegen Vitesse. En dat zorgt voor hoofdbrekens bij coach Giovanni van Bronckhorst.



De oefenmeester vertelt in gesprek met RTV Rijnmond: "De komende dagen denken we na wat de beste keuze is." Feyenoord won op zaterdagavond met 1-0 van Willem II, maar die score had toch wat hoger uit kunnen vallen. Eljero Elia leek een geldig doelpunt te maken, maar dat werd afgekeurd door de arbitrage wegens buitenspel. "Volgens mij was dat niet zo. Maar dat moeten we accepteren. Vorige week viel de beslissing onze kant op, deze keer niet."



Als laatste laat Van Bronckhorst zich uit over middenvelder Jari Schuurman, die zijn eigenlijke werkgever tegenkwam in De Kuip met Willem II. "Ik heb niet echt op hem gelet, meer op mijn eigen team. Bij die kans zie je wel dat hij gevoel en oog heeft voor de juiste plek. Deed-ie uitstekend. Het is belangrijk dat hij dat laat zien. Daarom is hij ook verhuurd aan Willem II."