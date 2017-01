'Overmars haalt 'whizzkid' naar Amsterdam'

Waar de supporters van Ajax ongetwijfeld hopen dat directeur spelerszaken Marc Overmars binnen afzienbare tijd op de proppen komt met een goede buitenspeler, heeft de beleidsbepaler eerst weer een jeugdspeler naar onze hoofdstad gehaald. Aliyu Mahmoud komt de jeugdopleiding van Ajax per direct versterken, zo schrijft het medium Own Goal Nigeria.



De directeur van de voetbalschool Mutunchi Football Academy vertelt in gesprek met de bovenstaande website dat het 17-jarige talent naar De Toekomst verhuist. De scouts van Ajax zouden de desbetreffende speler op het spoor zijn gekomen door een stage in Engeland. "Zijn moeder belde me vorige week om te vertellen dat hij een opleidingscontract heeft getekend bij Ajax Amsterdam. Ik ben trots op hem, het is een rustige jongen die altijd luistert en wil leren."



Meer details hebben we op het moment van schrijven niet en het is zelfs onbekend waar Mahmoud precies het beste uit de voeten kan, hoewel hij door Own Goal Nigeria wel het predicaat 'whizzkid' opgespeld krijgt. Wel weten we dat dit zeker niet de eerste speler is die de bovengenoemde academie voortbrengt. Musa Yahaya en Moses John hebben er hun opleiding bijvoorbeeld genoten, twee spelers die nu actief zijn voor FC Porto.