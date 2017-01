'Ajacied vertrekt deze winter nog uit ArenA'

Ajax heeft deze transferperiode al best wat spelers verhandeld. Middenvelder Riechedly Bazoer speelt tegenwoordig voor VfL Wolfsburg, waar Nemanja Gudelj een transfer heeft gemaakt naar Tianjin Teda. Ook buitenspeler Anwar El Ghazi gaat nog weg en volgens de lezers van SoccerNews.nl geldt datzelfde voor doelman Tim Krul.



Het verhaal van de Nederlandse sluitpost is toch best triest. In de afgelopen transferzomer werd hij door Ajax gehaald als zijnde de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Jasper Cillessen, maar al snel werd hij, mede omdat hij geblesseerd was, voorbijgestreefd door André Onana. Tegen PEC Zwolle behoorde Krul niet eens meer tot de selectie van Ajax en ook tegen FC Utrecht is dit niet het geval.



Het is nu de vraag of Krul deze winter al vertrekt uit Amsterdam of dat hij het seizoen afmaakt bij Ajax. Wij legden jullie die vraag voor en maar liefst 78 procent van de ongeveer 600 ondervraagden denkt dat de Nederlander deze maand nog het hazenpad kiest. Maar 22 procent gaat ervan uit dat hij ervoor kiest het voetbaljaar af te maken als derde keeper. Wat zeker is, is dat Newcastle United ook niet zit te wachten op Krul ...