'Onderhandelingen over transfer Courtois geopend'

In de Premier League lieten Liverpool, Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur zaterdag punten liggen, dus kan Chelsea zondag opnieuw een flinke stap richting titel zetten. Tegen Hull City rekenen de Blues onder meer op Thibaut Courtois om de nul te houden. Want het behalen van het kampioenschap zou zo maar eens het laatste wapenfeit van de Rode Duivel op Stamford Bridge kunnen zijn.



De voorbije dagen staken geruchten omtrent een megatransfer naar Spanje opnieuw de kop op en die krijgen steeds meer vorm. Zo meldt Mirror dat Real Madrid zelfs al gesprekken heeft opgestart om hem komende zomer binnen te halen. Er zou wel meteen duidelijk zijn gemaakt dat een soort van ruildeal met Alvaro Morata, de spits staat hoog op het verlanglijstje van Antonio Conte, uitgesloten is.



Ook zouden er al verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden met de entourage van Courtois. Het medium voegt daar aan toe dat Real, tijdens de huidige transferwindow nog onderworpen aan een transferverbod, alvast zo'n dertig miljoen euro opzij zou zetten. Of dat voldoende is om Chelsea te overtuigen, valt echter ten zeerste te betwijfelen.