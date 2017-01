'Nieuwe club meldt zich in Londen voor Payet'

Vleugelspits Dimitri Payet heeft het gedaan bij de supporters van West Ham United. De international van het Franse nationale team wil weg uit Londen en weigert in de tussentijd voor de Hammers te spelen. Olympique Marseille heeft zich al een paar keer gemeld bij West Ham met een bod, maar nu gaat ook OGC Nice zich ermee bemoeien.



Er lijkt geen weg terug te zijn voor Payet, die natuurlijk een verschrikkelijk goed Europees kampioenschap speelde met Les Bleus. Onlangs werd zijn auto al vernield door een paar boze fans van West Ham en ook heeft hij al een blessure geveinsd om maar niet in actie te hoeven komen. De Londenaren zitten echter behoorlijk hoog in de boom wat betreft het bedrag dat zij voor Payet verlangen en dus lijkt het niet klaar als een klontje dat hij ook daadwerkelijk weggaat.



Marseille heeft volgens de laatste berichten tot drie keer toe een bod uitgebracht op de flankspeler, maar deze aanbiedingen werden keer op keer naar de prullenbak verwezen. Nu gaat Nice zich er echter mee bemoeien, hoewel de werkgever van spits Mario Balotelli alleen in staat is om Payet te huren. De algemene verwachting is dat West Ham ook hier niet aan mee zal werken.