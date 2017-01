'Mourinho schuift United-ballenjongens aan de kant'

Je kunt toch niet zeggen dat het de laatste tijd echt verschrikkelijk goed gaat met Manchester United. Op een gegeven moment zetten de Red Devils een goede serie neer, maar inmiddels hebben ze al elf punten achterstand op koploper Chelsea, dat ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. Reden genoeg voor José Mourinho om een nieuwe verandering door te drukken.



De Engelse pers weet op zondagmorgen te melden dat The Special One de laatste tijd allerminst tevreden was over het functioneren van de ballenjongens op Old Trafford. Naar verluidt vond hij de kinderen die hiervoor aangesteld waren véél te langzaam. Daarom gaat United in de nabije toekomst alleen nog werken met jeugdspelers, die volgens de markante Portugees veel meer verstand van voetbal zouden hebben.



Een United-insider komt aan het woord in de krant de Daily Mirror. "De manager was ontevreden. Het moest vloeiender gaan. Vooral wanneer United in de aanval is of wanneer de tijd verstrijkt." Op zaterdag leek het er lang op dat de Red Devils zouden gaan verliezen van Stoke City. In de allerlaatste minuut maakte Wayne Rooney er dan toch 1-1 van.