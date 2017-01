'Opstelling Ajax tegen Utrecht: Bosz kiest deze spelers'

De Eredivisie-topclub Ajax heeft al tig jaar achter elkaar niet weten te winnen van FC Utrecht in de Galgenwaard. Op zondagmiddag volgt er een herkansing en mogen de Amsterdammers het opnieuw proberen. De drie punten zijn eigenlijk noodzaak, want Feyenoord won eerder van Willem II. Onderstaand de vermoedelijke opstelling van trainer Peter Bosz.



De coach gaf eerder al aan dat hij zijn formatie niet om zal gooien voor Utrecht-uit. "Heel veel ploegen spelen tegen FC Utrecht ineens een ander systeem, omdat zij het anders doen. Dat betekent dat FC Utrecht zijn eigen systeem speelt, terwijl jij het dan voor het eerst helemaal anders doet dan normaal. Dan sta je al met 1-0 achter, vind ik. Wij passen ons niet aan, laat FC Utrecht zich maar aanpassen."



Buitenspeler Amin Younes viel geblesseerd uit tegen PEC Zwolle en werd vervangen door het jonge talent Justin Kluivert, maar inmiddels is de Duitser er weer helemaal bovenop. De verwachting is dan ook dat hij gewoon zal beginnen. Op rechts vinden we daarnaast de naam van Anwar El Ghazi terug. Die laatste maakt binnenkort hoogstwaarschijnlijk een transfer naar Lille OSC, maar doet dus toch mee.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; El Ghazi, Dolberg en Younes.