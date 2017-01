Sombere Petrovic: "Als trainer moet je soms ook eerlijk zijn"

ADO Den Haag heeft zaterdagavond nagelaten om afstand te nemen van de degradatiezone. Sterker nog: de ploeg verloor thuis met 1-2 van PEC Zwolle en daardoor zakt de ploeg van Zeljko Petrovic steeds verder op de ranglijst.



ADO begon met een uitstekende reeks aan het seizoen en dat is maar goed ook, want met zeventien punten is de angst groot. Zelfs PEC Zwolle bleek een maatje te groot. "Wij hebben tegen een betere tegenstander verloren, maar voor mij als trainer doet het natuurlijk pijn hoe we die twee goals weggeven", constateerde Petrovic na afloop tegenover de camera van FOX Sports. "Zwolle was gewoon de betere partij."



In eigen huis nam ADO nog wel de leiding via Gervane Kastaneer en de thuisploeg kreeg kansen op een grotere voorsprong. "Maar in de tegenaanval maken zij de 1-1." Het betrof ook nog eens buitenspel. "Onze middenvelder moet gewoon meelopen, maar dat is inderdaad buitenspel. Ik klaag alleen nooit over de arbitrage en dat doe ik nu ook niet."



Petrovic weet al met al dat er een loodzware opdracht wacht. "Het gaat zwaar worden. We zijn één van de vier of vijf ploegen die moeten vechten om niet te degraderen, maar als trainer moet je soms ook eerlijk zijn. Het is pijnlijk wanneer je verliest, maar vandaag gebeurde dat wel tegen een betere ploeg."