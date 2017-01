Pogba is de held in Alkmaar: "Train niet op het dansen"

Paul Pogba is een grote naam in het wereldwijde voetbal, maar ook zijn broers zijn actief op de velden. Mathias Pogba speelt bijvoorbeeld voor Sparta Rotterdam en tekende zaterdagavond voor de 1-1 eindstand tegen AZ.



De Franse spits mocht invallen in Alkmaar en kopte vlak voor tijd raak. "Het is inderdaad een mooi moment", zo besprak de Spartaan bij FOX Sports zijn eerste competitietreffer. Uiteraard vierde Pogba zijn doelpunt met een dansje. "Ik train niet op het dansen, het zit in me. De tweede dans van mij na afloop was voor de fans."



"Eén voor het team, één voor de fans", aldus Pogba, die ook assistgever Paco van Moorsel aanwees. "Hij wist dat ik bij tweede paal zou staan, omdat ik dat altijd zeg tijdens de training." De aanvaller droomt nu natuurlijk van meer. "Ik ben wel klaar voor meer, maar alleen God weet hoeveel het zijn."