Geïrriteerde Van den Brom: "Flikker op, d'r is niks"

AZ-trainer John van den Brom verklaarde in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) herhaaldelijk niets te weten van een overstap naar Israël. Dat zou tactiek kunnen zijn, maar de oefenmeester was na afloop niet te spreken over nieuwe vragen rond dit thema.



"Dat andere is pure onzin. Dat heb ik honderd keer gezegd nu", zo reageerde de zichtbaar geïrriteerde Van den Brom tegenover RTV Noord-Holland. "Ik moet me verantwoorden voor iets waar ik niets vanaf weet en ik krijg de indruk dat als je dingen vertelt men het idee heeft: 'Het zal wel, hij mag niks zeggen.'"



"Flikker op, d'r is niks en d'r gaat niks gebeuren. Ik ben hier en heb het hartstikke naar mijn zin. We zijn nog lang niet klaar. That's it, sorry", aldus Van den Brom, die een aflopend contract heeft bij AZ. Vóór 1 maart moet de Alkmaarse leiding laten weten of het gebruik maakt van die optie.



Naar verluidt overweegt AZ om een andere trainer aan te stellen. De resultaten onder zijn leiding zijn weliswaar goed te noemen, al is het 1-1 gelijkspel tegen Sparta natuurlijk een teleurstelling voor AZ, maar de leiding denkt dat een nieuw gezicht meer perspectief biedt op een plek in de top van Nederland.