Verhuurde Feyenoorder baalt: "Dat besefte ik meteen"

In Engeland mogen huurlingen niet aantreden tegen hun eigenlijke werkgever, maar in Nederland is het omgekeerde waar. Jari Schuurman slaagde er met Willem II alleen niet in om Feyenoord echt pijn te doen.



Willem II verloor ondanks een redelijk optreden met 1-0 bij de koploper en dat mocht vooral Schuurman zich aanrekenen. Bij een 0-0 stand mocht de middenvelder in kansrijke positie aanleggen voor een schot, maar zijn poging had totaal geen kracht en ook de juiste richting ontbrak. Zelf baalt hij daar nog het meeste van.



"Ik mikte misschien iets te veel op de hoek. Echt zonde, want het was een goede mogelijkheid. Dat besefte ik meteen", liet de Willem II'er weten aan het Brabants Dagblad. Toch was hij niet ontevreden. "Natuurlijk vond ik het fijn dat ik weer eens mocht starten. Dat het dan in de Kuip is, maakt het helemaal mooi."



"Maar bij mij overheerst het gevoel dat er meer had ingezeten dan de 1-0 nederlaag. Zeker in de eerste helft kregen we behoorlijk veel ruimte om te voetballen. Daar hebben we te weinig mee gedaan", zo besloot Schuurman balend.